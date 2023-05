Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viele Kinder und Jugendliche an den weiterführenden Schulen im Kreis haben den ersten Selbsttest hinter sich. Aber nicht alle Eltern haben ihr Einverständnis dazu gegeben. Lehrer, die das Prozedere im Klassensaal nicht beaufsichtigen wollten, wurden von ganz oben dazu verpflichtet.

Am Europa-Gymnasium in Wörth (EGW) kamen die Testkits am Montag auf den letzten Drücker. „Es muss sich Routine einstellen, aber insgesamt ist es gut gelaufen mit den Tests“, sagt Schulleiter