4315 Schüler an 30 Grundschulen im Landkreis haben sich in den vergangenen zwei Wochen am Pilotversuch „Corona-Selbsttests für Schulen“ beteiligt. Dabei wurde bei sieben Schülern frühzeitig eine Infektion mit dem Coronavirus entdeckt. Der Pilotversuch wurde vom Deutschen Roten Kreuz begleitet, Schüler und Lehrer bekamen vorab vom DRK eine entsprechende Schulung. Angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen im Kreis war das Pilotprojekt eine Voraussetzung dafür, dass die Grundschulen – wenn auch mit Verspätung – in den Wechselunterricht starten konnten.

Nun soll das Germersheimer Modell landesweit ausgerollt werden. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig hat am Mittwoch erklärt, nach den Osterferien mit derartigen Selbsttests an allen Schulen im Land beginnen zu wollen.

