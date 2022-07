Am Heimatort wohnen blieben, auch wenn das eigenen Haus viel zu groß ist, aber man mit etwas Unterstützung selbstständig bleiben kann, das wünschen sich viele Menschen. Barrierefreier, bezahlbarer Wohnraum fehlt jedoch oft in kleineren Orten. Das Landesprojekt Wohnpunkt RLP begleitet Gemeinden bei der Entwicklung innovativer Wohnformen mit Teilhabe, also Unterstützung. Heinz Rankel (CDU) erzählte aus seiner Sicht seinen Ratskolleginnen und Ratskollegen, wie schwierig es sich gestaltet, entsprechenden Wohnraum zu finden. Letztlich entschied sich der Ortsgemeinderat bei drei Enthaltungen der SPD einstimmig für die Teilnahme am Landesprojekt. Am Ende eines Jahres sollen Ergebnisse beziehungsweise Idee vorliegen.