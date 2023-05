Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gottesdienste in Kirchen oder Moscheen sind in Coronazeiten ein Problemfall – die Ansteckungsgefahr in der Menge ist groß. Am Montag hat die Landesregierung bekanntgegeben, dass zu Weihnachtsgottesdiensten maximal 100 Besucher kommen dürfen – egal, ob im Dom oder in der Dorfkirche. Bisher war die zulässige Höchstzahl von der Raumgrenze abhängig.

Darauf beruft sich auch der türkisch-islamische Kulturverein Ditib, der für das Freitagsgebet in seiner Moschee in Germersheim vom Land eine Zulassung für 155 Personen