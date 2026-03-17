Ein Auto ist bei Jockgrim auf der B9 am Montagnachmittag auf den Anhänger eines vorausfahrenden Fahrzeugs aufgefahren. Nach Angaben der Polizei war ein 43-jähriger Seat-Fahrer gegen 15.36 Uhr in Richtung Wörth unterwegs, als er aufgrund von Übermüdung in einen Sekundenschlaf fiel. Der Wagen prallte auf den Anhänger eines 38-jährigen Toyota-Fahrers. Es entstand ein Sachschaden von 4500 Euro, der Seat musste abgeschleppt werden. Der 43-Jährige wird sich wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.

Der Sekundenschlaf ist eine häufig unterschätzte Gefahr im Straßenverkehr. Die Polizei rät, vor Fahrten ausreichend Schlaf zu haben und bei Anzeichen von Müdigkeit sofort eine Pause einzulegen. „Ein Kurzschlaf von zehn bis zwanzig Minuten kann den Geist erfrischen“, heißt es in einer Mitteilung. Alternativ könne Bewegung an der frischen Luft helfen, den Kreislauf anzuregen. Maßnahmen wie das Öffnen des Fensters, sich zu kneifen oder das Hören lauter Musik seien dagegen nur begrenzt wirksam und täuschten oft nur über die eigenen Grenzen hinweg, heißt es in der Mitteilung weiter.