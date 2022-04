Schreck am Freitagmittag: Zeugen meldeten der Polizei, dass mehrere Schüsse abgegeben worden sein sollen. Daraufhin wurden zwei verdächtige Personen vor ihrem Wohnhaus in Karlsruhe-Neureut vorläufig festgenommen. Wie die Polizei Karlsruhe mitteilt, hatten Zeugen kurz nach 12 Uhr den Notruf gewählt. Sie teilten mit, dass aus aus einem Dachfenster heraus mehrere Schüsse abgegeben worden sein sollen. Personen kamen dabei aber nicht zu Schaden. In der Folge fuhren zahlreiche Einsatzkräfte zu der betroffenen Örtlichkeit und umstellten das Gebäude.

Noch während des Einsatzes einer Drohne und der Anfahrt des hinzugerufenen Spezialeinsatzkommandos verließen die 35-jährige Wohnungsinhaberin und ihr Freund das Wohnhaus und konnten so vorläufig festgenommen werden. In der betroffenen Wohnung fanden Beamte eine mutmaßliche Schreckschusswaffe. Weitere Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit noch an.

Die Schüler einer benachbarten Schule sowie die Kinder eines Kindergartens mussten aufgrund der der unklaren Lage bis gegen 13.50 Uhr in den Gebäuden bleiben.