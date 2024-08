Im Zeitraum von Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 16.40 Uhr, wurde an einem Auto in der Geschwister-Scholl-Straße die hintere Seitenscheibe auf der rechten Fahrzeugseite eingeschlagen. Ob etwas entwendet wurde, ist dem Besitzer und der Polizei bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise an die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de.