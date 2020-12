Die Sternsingeraktion 2021 steht unter dem Leitwort: „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“. Sie gilt als größte Hilfsaktion von Kindern für bedürftige Kinder in Not. Diese Aktion kann wegen der Coronapandemie nicht in der gewohnten Weise mit Hausbesuchen und persönlichem Kontakt durchgeführt werden. Anstatt des Besuchs der Sternsinger-Gruppen erhalten alle angemeldeten Haushalte in den zur Pfarrei Hl. Hildegard von Bingen gehörenden Gemeinden Bellheim, Knittelsheim, Ottersheim, Lustadt, Weingarten und Zeiskam, in diesen Tagen eine sogenannte „Sternsinger-Segenstüte“. Herzstück der Segenstüte ist eine kleine Broschüre mit einer Anleitung für „Sternsingen daheim“, so dass Jede und Jeder alleine, aber auch mit der Familie, mit entsprechenden Texten und Liedern zu Hause feiern kann. Weiter befinden sich in der Tüte ein Segensaufkleber für die Wohnungstür. Für alle Spendenwilligen besteht die Möglichkeit, ihren Beitrag zur Sternsingeraktion bis Ende Januar, auf das jeweilige Spendenkonto der einzelnen Gemeinden mit dem Verwendungszweck „Sternsinger-Aktion 2021“ zu überweisen.