Der Inspizient für die Ausbildung in den Streitkräften, Kapitän zur See Matthias Metz, machte sich bei einem Informationsbesuch in der Südpfalzkaserne ein umfassendes Bild über die Ausbildung beim Luftwaffenausbildungsbataillon unter Corona-Bedingungen. Neben der Besichtigung der Grundausbildung ließ sich der Inspizient auch in die vorbereitende Ausbildung für Auslandseinsätze am Standort einweisen. Kommandeur Oberstleutnant Peter Eckert stellte Verband und Aufgaben näher vor.