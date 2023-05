Der protestantische Pfarrer von Minfeld und Winden, Henning Lang, wird seine bisherige Kirchengemeinde verlassen. Zehn Jahre war er in den Gemeinden. Seine neue Aufgabe ist gar nicht so neu für ihn.

Pfarrer Henning Lang wechselt nach St. Augustin bei Bonn, wo er für die seelsorgerliche Betreuung der rund 5000 Bundespolizisten innerhalb der Direktion des Landes Nordrhein-Westfalen zuständig wird. Seine neue Aufgabe wird er ab dem 1. Juni bereits wahrnehmen, der Umzug aus dem Minfelder Pfarrhaus mit Frau und den drei Kindern, zwei von ihnen besuchen bereits die Minfelder Grundschule, ist für die Sommermonate geplant.

Henning Lang war genau zehn Jahre in Minfeld und Winden tätig. Daneben betreute er bereits seit acht Jahren die Bundespolizei in Bad Bergzabern. Schon vor zwei Jahren habe man ihm eine entsprechende Aufgabe als Pfarrer für die Bundespolizei angeboten. Die neue Aufgabe in St. Augustin sei eine neue Herausforderung für ihn, sagte er jetzt. Das Presbyterium sei über seine Absichten informiert und die Kirchenregierung in Speyer habe ihm die Beurlaubung für diese Tätigkeit in den kommenden sechs Jahren erteilt, sagt Lang.

Der heute 45-Jährige hatte 2013 seine erste Pfarrerstelle in Minfeld und Winden angetreten. Die beiden Gemeinden kannte er aus seinem Vikariat, das er von 2006 bis 2008 unter der Leitung des heutigen Landauer Dekans Volker Janke in den beiden Gemeinden absolviert hatte. Lang stammt aus der Westpfalz und hatte nach dem Abitur in Kusel in Mainz und München Theologie studiert. Nach der Wahl von Volker Janke zum Dekan in Landau war Henning Lang sein Nachfolger in Minfeld und in Winden geworden. Hier konnte er viel bewegen, unterstützte die kirchlichen Gruppen und nahm regen Anteil am gesellschaftlichen Leben in den beiden Dörfern. Verabschiedet wird Henning Lang durch Dekan Dietmar Zoller (Bad Bergzabern) in einem Gottesdienst am Sonntag, 18. Juni, 14 Uhr in Minfeld.