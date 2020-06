Gegen den Haushaltsplan 2020 der Ortsgemeinde Rheinzabern stimmten sechs Mitglieder der SPD-Fraktion. Grund sei laut Willi Hellmann (SPD), „dass in den letzten Jahren nichts getan wurde“, um die finanzielle Lage durch mehr Einnahmen oder geringere Ausgaben zu verbessern. Dazu gehöre, dass Pläne für ein Gewerbegebiet am nördlichen Ortsrand nicht vorangeschritten seien. Reiner Marz (CDU) begründete den kurzzeitigen Stillstand: „Anfang des Jahres starb zuerst unser Ortsbürgermeister, dann kam die Corona-Pandemie, deshalb konnte nicht einfach weitergearbeitet werden.“ Die Gemeinde habe in den letzten Jahren große Investitionen geschultert, mitunter die neue Sporthalle, Kita-Erweiterungen oder der Beitrag für die Stadtbahn. Heribert Spaniol (Grüne) sprach von einer „strukturellen Unterfinanzierung, die alle Kommunen trifft.“ Die Einnahmen würden kaum ausreichen, um die Pflichtaufgaben zu erfüllen. „Ein Gewerbegebiet ist selten ein Allheilmittel.“