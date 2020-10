Insbesondere auf Bundesstraßen und Autobahnen kommt es durch Handybenutzung während der Fahrt immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Daher kontrollierten Beamte der Polizei Germersheim am Dienstagmittag den Verkehr auf der B9. Dabei konnten insgesamt sechs Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die während der Fahrt telefonierten oder gar Textnachrichten verfassten. Auf die Fahrer kommt nun ein entsprechendes Bußgeld zu, so die Polizei. Laut Bußgeldkatalog beläuft es sich auf 100 Euro, hinzu kommt ein Punkt in Flensburg.