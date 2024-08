Am Samstag hat die Polizei zwischen 12 und 12.30 Uhr in der Hatzenbühler Straße in Jockgrim eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Bei erlaubten 30 Stundenkilometern waren in diesem kurzen Zeitraum laut Mitteilung der Polizei insgesamt sechs Verkehrsteilnehmer zu schnell.