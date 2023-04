Ein Mann auf einem E-Scooter wurde am Sonntagnachmittag, gegen 17.25 Uhr in der Zeppelinstraße in Germersheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen nicht aktuell war, sondern bereits im Jahre 2020 ausgestellt wurde, informierte die Polizei. Dem 30-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt aufgrund des nicht vorliegenden Versicherungsschutzes untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.