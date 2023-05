Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Daniel Fischer ist Dauergast in Reality-Fernsehshows. Der begeisterte Hobbykoch war in so ziemlich jeder bekannten Kochsendung zu Gast. In diesem Jahr geht es in eine andere Richtung: Fischer will bei „Leben leicht gemacht“ die Pfunde purzeln lassen. Ein Abenteuer.

Daniel Fischer könnte der berühmteste Rülzheimer sein. Er war nämlich schon mehrfach in Kochshows zu sehen, die von einem Millionenpublikum verfolgt werden. Der 37-Jährige war Teilnehmer