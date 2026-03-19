Draußen wird es zwar zunehmend wärmer, aber der Bellheimer Schwimmpark ist noch geschlossen. Geöffnet hat indes der Onlineshop für den Saisonkartenvorverkauf. Wer bis einschließlich 9. April eine Karte erwirbt, kann vom Osterangebot profitieren, das einen Preisnachlass von zehn Prozent vorsieht. Nach Mitteilung der Verbandsgemeindeverwaltung können die bisherigen Saisonkarten weder weiterverwendet noch aufgeladen werden. Für die personenbezogenen und folglich nicht übertragbaren Karten gelte die Stichtagsregelung, das heißt, es zählt das Alter beim Kartenkauf. Erhältlich sind die Karten unter anderem über die Internetseite der Verbandsgemeinde (https://www.bellheim.de/vg_bellheim/Tourismus%20&%20

Freizeit/Schwimmpark/) oder über die Seite https://pretix.eu/Schwimmpark-Bellheim/Eintritt-2026.