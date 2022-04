In der Nacht zum Donnerstag kam es durch einen Riss in der Rohrleitung erneut zu einem größeren Wasserschaden im Technikraum des Schwimmparks Bellheim. Nachdem das Wasser abgepumpt war, wurde festgestellt, welche Auswirkungen dies auf die Technik und die diesjährige Badesaison hat: nämlich dass das Freibad nicht wie geplant am 8. Mai öffnen kann. Das teilte die Verbandsgemeindeverwaltung Bellheim am Freitag mit. Derzeit sei noch nicht absehbar, wann der Schwimmpark öffnen kann. Der Verkauf der Saisonkarten wird laut Pressemitteilung vorerst eingestellt. Bereits am Karfreitag kam es infolge eines Rohrbruchs im Schwimmpark zu einem Wasserschaden, der dafür sorgte, dass der geplante Eröffnungstermin um eine Woche auf den 8. Mai verschoben werden musste. Nun eine Verschiebung mit offenem Ende. Am 12. August soll es zur Feier des 50. Jubiläums der Verbandsgemeinde Bellheim eine von der Sparkasse Südpfalz ausgerichtete Poolparty im Schwimmpark geben.

Der Schwimmpark wird seit Jahren saniert. Nach der Badesaison 2022 hätte der vierte und letzte Bauabschnitt begonnen werden sollen, unter anderem um Pumpen und Filter auszutauschen. Angesichts der aktuellen Preisexplosion und der gestörten Lieferketten, hat sich der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde am Mittwochabend grundsätzlich dazu entschieden, die Sanierung um ein Jahr zu verschieben.