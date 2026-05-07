Nur noch wenige Tage, dann öffnet der Bellheimer Schwimmpark. Am Samstag, 16. Mai, ist es soweit. Die Badesaison 2026 kann starten.

Das Interesse ist laut Verbandsbürgermeister Gerald Job schon vorab groß. So seien über den in neuer Form angebotenen Online-Ticket-Verkauf bereits knapp 1400 Eintrittskarten verkauft worden. „Die Resonanz ist super“, sagte Job am Donnerstag. Deshalb sei geplant, es nächstes Jahr wieder so ablaufen zu lassen. Um eine Stunde ausgedehnt wurden die Öffnungszeiten im Juni, Juli und August; dann soll das Freibad samstags und sonntags bereits um 9 Uhr öffnen. Job sagte, dass es gelungen sei, ein ausreichend großes Badteam aufzustellen, was angesichts des Fachpersonalmangels nicht einfach sei. Zudem soll ein junger Mann, der zunächst als Rettungsschwimmer im Schwimmpark im Einsatz sein wird, ab August eine Ausbildung zum Schwimmmeister beginnen. Dank der ausreichenden Personaldecke sei es wieder möglich, einen Frühbadetag anzubieten, obwohl die Resonanz zuletzt nicht so groß gewesen sei.

In den vergangenen Monaten gab es laut Job zahlreiche Unterhaltungsarbeiten im Freibad. Sichtbar sein werde, dass der Wasserpilz neu gestrichen und die Grünanlage rund ums Bademeister-Häuschen neu angelegt worden ist. Nach früheren Angaben wurden für mehrere 10.000 Euro auch eine neue Entsalzungs-/Entkalkungsanlage eingebaut, neue Abdeckplanen für die Becken angeschafft und die Toiletten modernisiert. Zudem soll auch wieder ein Sicherheitsdienst im Einsatz sein, sollten Hitzköpfe unterwegs sein. Angesichts der hohen Investitionen von zuletzt rund 180.000 Euro und weil das Bad ein Zuschussbetrieb ist, wurden die Eintrittspreise für dieses Jahr wie berichtet angehoben.

Info

Öffnungszeiten: Mai und September, Montag bis Freitag, 9 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag, 10 bis 19 Uhr. Juni, Juli und August: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, 9 bis 20 Uhr, Mittwoch (Frühbadetag), 7 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag, 9 bis 19 Uhr.



Eintrittspreise: Tageskarten für Erwachsene, 5 Euro, für Rentner 4,50 Euro und ermäßigt (zum Beispiel Kinder und Jugendliche) 4 Euro.