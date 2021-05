Der Start der Badesaison ist, vorausgesetzt die Inzidenzwerte lassen das zu, für Mittwoch, 2. Juni, geplant, der Vorverkauf der Saisonkarten an der Schwimmparkkasse in Bellheim soll am Donnerstag, 27. Mai, beginnen. Das teilt die Verbandsgemeinde auf ihrer Homepage mit. Die Vorbereitungen seien im Gange. Es sei vorgesehen, den Schwimmpark auf Grundlage des aus der vergangenen Saison bewährten und mit dem Gesundheitsamt abgestimmten Hygienekonzeptes zu öffnen. Im Gegensatz zu 2020 soll jedoch auf die einstündige Komplettschließung des Bades in der Mittagszeit verzichtet werden. Ermöglicht werde dies durch die Erweiterung der Drehkreuze mit Durchgangs- und Ausgangszähler. Durch die Einführung eines Online-Ticket-Systems, bei dem die Ticketkäufer direkt beim Kartenkauf ihre Kontaktdaten eingeben, entfalle zudem am Schwimmparkeingang auch das aufwändige Ausfüllen der entsprechenden Formulare für eine etwaige Corona-Nachverfolgung. Zudem könne am Ticket-Automaten nun auch bargeldlos oder sogar komplett kontaktlos bezahlt werden. Bei den Saisonkarten gebe es keine Änderungen. Vorhandene Karten können nach Bezahlung und Freischaltung weiterhin genutzt werden. Die Eintrittspreise bleiben laut Verbandsgemeinde stabil. Die Öffnungszeiten sollen im Juni, Juli und August um jeweils zwei Frühbadetage ausgeweitet werden. Ob die Öffnung der Duschen und des Planschbeckens pandemiebedingt möglich ist, stehe noch nicht fest.