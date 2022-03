Die vor längerer Zeit schon angeregte und durch Corona verzögerte Schwimminitiative in der Verbandsgemeinde Bellheim kann nun starten. Darüber informierte Bürgermeister Dieter Adam am Mittwoch den Verbandsgemeinderat. Es sei mit allen drei Grundschulen geredet und angesichts vieler Nichtschwimmer ein Bedarf für Schwimmunterricht erkannt worden. Nun soll wegen des Transports Kontakt zu einem Busunternehmen aufgenommen werden; wobei die Bellheimer Schulkinder eventuell auch zum Schwimmpark in ihrem Dorf laufen. Die Grundschulen wollen für das Vormittagsangebot Personal stellen. Zudem, so Adam, ist in den nächsten Tagen ein Gespräch mit einer Sportstudentin geplant, die das Vorhaben unterstützen könnte.