Ein 54-jähriger Badegast ist am Dienstagabend nach einem Badeunfall an einem Baggersee bei Bad Schönborn (Landkreis Karlsruhe) ums Leben gekommen. Dies teilt die Polizei nun mit. Demnach schwamm der Mann laut Zeugen gegen 19.30 Uhr in der Nähe des Badestrands und schrie nach Hilfe. Kurz danach beobachteten Zeugen wie der 54-Jährige unterging. Die umgehend verständigten Rettungskräfte und Taucher des DLRG konnten den Mann nur noch leblos aus dem See bergen. Anschließende Reanimationsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.