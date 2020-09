Die Erdgas Südwest GmbH hat am Dienstag den Startschuss für den Bau ihres bislang größten schwimmenden Photovoltaik-Projekts gegeben: In den nächsten Wochen entstehen auf dem Baggersee des Kiesabbauunternehmens Pfadt in Leimersheim mit zirka 14.000 Quadratmetern zwei Anlagen mit insgesamt etwa 1,5 Megawattpeak (MWpeak).

Eine der Photovoltaikanlagen wird noch in diesem Jahr in Betrieb genommen, die zweite darf erst Ende des kommenden Jahres ans Netz gehen. Grund sind gesetzliche Hürden.

Die erste Anlage wird Strom für die Versorgung des dort schon in der fünften Generation betriebenen Kieswerks Pfadt GmbH Kieswerk – Baustoffe von Martin, Volker und Maximilian Pfadt liefern. „Wir freuen uns, dass die Anlage nach langer Planung und Vorbereitung jetzt in die Umsetzung kommt“, sagt Projektleiter Peer Köster, der das Projekt seitens Erdgas Südwest gemeinsam mit seiner Kollegin Melanie Gimmy betreut. Im April 2016 hat sich der Ortsgemeinderat zum ersten Mal mit dem Thema befasst. Matthias Schardt, Leimersheims Ortsbürgermeister und Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rülzheim, steht dem Vorzeigeprojekt vor seiner Haustür positiv gegenüber: „Ich bin stolz, dass ein derart fortschrittliches Vorhaben in unserer Region umgesetzt wird.“ Schardt ist sich sicher, dass alle Beteiligten und auch die Gemeinde mit ihren Bürgern langfristig von der Anlage profitieren, „denn der Großteil der erzeugten Energie wird direkt in Leimersheim genutzt werden. Wir wollen und müssen für die Energiewende vor Ort eintreten“.

CO 2 sparen, Umwelt schonen

Erdgas Südwest zufolge wird durch die Anlage insgesamt 548.000 Kilogramm CO 2 pro Jahr im Vergleich zum Energiemix 2019 eingespart. Gerade energieintensive Kieswerke seien für die Umstellung auf PV-Strom optimal geeignet, denn die Sonne scheine vornehmlich zu Produktionszeiten, womit die Stromerzeugung genau zu den Lastgängen passe. Zusätzlich zu CO 2 spart die schwimmende Photovoltaik-Anlage zudem Platz auf Freiflächen: „Die Anlage steht in keiner Konkurrenz zu anderen Bauvorhaben, der Landwirtschaft oder sonstigen Nutzungszwecken“, erläutert Köster. Außerdem werden, um eventuell nachteilige Auswirkungen auf die Pflanzen- und Tierwelt im und um den See herum entgegenzuwirken, gemäß eines Artenschutzgutachtens verschiedene Maßnahmen ergriffen.

Grüner Strom für die Region

Insgesamt werden nach Angaben von Erdgas Südwest auf dem Baggersee in Leimersheim 3744 Solar-Panele auf 6500 Schwimmkörpern auf den See gebracht und mit einer Grundverankerung fixiert. Der See habe eine Fläche von 160.000 Quadratmetern, die Anlagen bedecken davon rund acht Prozent. Ab Inbetriebnahme im Spätherbst 2020 werden zunächst rund 740 Kilowattpeak an Leistung genutzt und etwa 780.000 Kilowattstunden Strom erzeugt. Dieser wird laut dem Unternehmen zu etwa 40 Prozent zur Versorgung des Kieswerks Pfadt genutzt, der Rest wird ins öffentliche Netz eingespeist und kommt den Haushalten der Region zugute.

Politische Hürden hindern

„Aufgrund der politischen Rahmenbedingungen müssen wir die PV-Anlagen einzeln betrachten, um eine Zusammenlegung der Anlagen im Sinne des EEG zu vermeiden. Deswegen müssen wir die Inbetriebnahme zweiteilen“, erklärt Melanie Gimmy. Unter anderen Voraussetzungen könnten auf einen Schlag 1.560.000 kWh Strom aus Sonnenenergie erzeugt und so die regionale Energiewende unterstützt werden. Wegen der bestehenden Hürden könnte Erdgas Südwest aber erst Ende 2021 die zweite Anlage mit derselben Leistung und demselben Erzeugungspotenzial ans Netz bringen.

Zur Sache: Die Erdgas Südwest GmbH

Erdgas Südwest ist ein Energiedienstleister mit Sitz in Ettlingen und Munderkingen. Das Unternehmen versorgt eigenen Angaben zufolge etwa 3500 Privatkunden mit Strom und rund 40.000 mit Gas in den Regionen Nordbaden und Oberschwaben. Übergeordnetes Ziel sei eine besonders umweltverträgliche Energieversorgung, die die regionale Energiewende ebenso wie die Autarkie der Kunden unterstütze. 2019 bezifferte das Unternehmen die Umsatzerlöse mit 168,5 Millionen Euro. Investiert wurden rund 34,5 Millionen Euro. Zirka 153 Mitarbeiter arbeiten für den Energiedienstleister. 2019 wurde auf dem Maiwaldsee in Renchen eine schwimmende Photovoltaikanlage mit 2300 Solarmodulen unter Beteiligung des Dienstleisters eröffnet. Geplant waren 800.000 kWh Strom pro Jahr – letztlich wurden es 860.000 kWh.