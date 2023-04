Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Juni des Jahres 1871 sorgte ein „schwimmender Rheinzirkus“ in den Uferstädten entlang des Rheins für Furore. Auch in Germersheim legte das Zirkusschiff an, wo es unter anderem eine Vorstellung für ein spezielles Publikum gab: Die letzten, in der Festung noch verbliebenen französischen Kriegsgefangenen.

Im Sommer des Jahres 1870 war es zum Krieg zwischen den deutschen Staaten und Frankreich gekommen. Als Folge der nun einsetzenden Kämpfe trafen im November 1088 in Gefangenschaft geratene