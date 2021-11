Die schwimmende Photovoltaikanlage der Erdgas Südwest GmbH ist am Netz. Am Dienstagnachmittag wurde das gesamte Solarkraftwerk mit 1,5 Millionen Megawattpeak offiziell in Betrieb genommen – unter anderem von Georg Stamatelopoulos (Mitglied des Vorstands der EnBW), Ralf Biehl (Geschäftsführer von Erdgas Südwest) und Hannes Kopf (Präsident der SGD Süd). Die beiden Solaranlagen auf dem Baggersee des Kieswerks Pfadt haben eine Größe von rund 14.000 Quadratmetern und können etwa 400 Vier-Personen-Haushalte mit Strom versorgen. 3744 Solar-Paneele sind auf 6500 Schwimmkörpern auf dem See verbaut. Georg Stamatelopoulos kündigte an, dass EnBW von 2021 bis 2025 rund vier Milliarden Euro in den Ausbau regenerativer Energien investieren will. Sämtliche jetzigen Leistungen sollen bis 2030 verdreifacht werden. In Richtung von Hannes Kopf bemängelte das EnBW-Vorstandsmitglied, dass die Genehmigung für Anlagen zu lange dauere. Hier, in Leimersheim, habe alles innerhalb von fünf Monaten geklappt, was schneller als der Durchschnitt sei. Doch warteten Offshore-Windanlagen beispielsweise bis zu 26 Monaten auf die Genehmigung – „so werden wir die Energiewende nie schaffen“. Kopf sagte, dass gerade bei der Genehmigung von Windkraftanlagen bislang Kreise und Verwaltungen kreisfreier Städte zuständig seien, das solle auf die SGD übertragen werden. Damit können Genehmigungen beschleunigt werden, weil sie standardisiert seien.