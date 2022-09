Mit dem „1 Pamina-Triathlon“ feiert am 25. September ein neues Sport-Event im Eurodistrikt Premiere. Veranstalter ist das elsässische Comité départemental du Bas-Rhin de Triathlon Das Programm bietet in und um Lauterbourg zwei Distanzen. Bei der kürzeren XS-Distanz sind 350 Meter Schwimmen im Lauterbourger See, zehn Kilometer auf dem Rad und schließlich 2,5 Kilometer Laufstrecke zu absolvieren. Für die S-Distanz ist der gesamte Parcours zweimal zu bewältigen Teilnehmen können Erwachsene sowie Jugendliche ab Jahrgang 2010 (XS) oder ab 2006 (S). Auch eine Teilnahme als Staffel ist möglich. Im Rahmenprogramm bieten Vereine aus den drei Teilgebieten Elsass, Baden und Pfalz regionale Spezialitäten an. Weitere Informationen im Internet unter www.eurodistrict-pamina.eu.