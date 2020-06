Das Schwimmen in den Germersheimer Baggerseen (Sollachsee) ist wieder erlaubt. Aufgrund der 10. Corona-Bekämpfungsverordnung hat Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) sowohl das Gesundheitsministerium in Mainz als auch die Kreisverwaltung Germersheim aufgefordert, konkrete Hygienevoraussetzungen für die Nutzung von Baggerseen mitzuteilen. Das Hygienekonzept für alle Badegewässer umfasst nun folgende Regeln: Der Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen ist an Land einzuhalten und im Wasser ist ein Mindestabstand von 3 Metern einzuhalten, soweit die jeweils geltende Corona-Bekämpfungsverordnung keine andere Regelung trifft.

Das Germersheimer Stadtoberhaupt zeigt sich erfreut über diese Lockerung, die seiner Ansicht nach zur rechten Zeit kommt: Der Sommer habe gerade begonnen, die Sommerferien stehen vor der Tür. Durch die Freigabe des Sollachsees im Germersheimer Naherholungsgebiet „kann für die Bürger, die dieses Jahr zuhause bleiben, ein Stück Urlaub in der Heimat“ gewährleistet werden. Schaile warnt allerdings vor Übermut und leichtsinnigem Verhalten im öffentlichen Raum: „Immer noch ist es unerlässlich, sich an das geltende Abstandsgebot und die geltende Kontaktbeschränkung zu halten.“ Alle müssten darauf hinwirken, dass die Infektionszahlen in unserer Region „so niedrig bleiben, wie sie sich momentan darstellen“. Sich über eine Art „maßvolle Normalität“ zu freuen, die gerade in kleinen Schritten zurückkehrt, „ist in jedem Fall besser, als einen weiteren Lockdown zu riskieren“, so Schaile.