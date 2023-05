Die Sanierung des Bellheimer Freibades nimmt allmählich Fahrt auf. Durch die Probleme auf dem Bausektor in der Vergangenheit ist es nicht so gelaufen, wie man es sich vorgestellt hat.

Das sagte Verbandsbürgermeister Gerald Job auf Anfrage der RHEINPFALZ. Nach seinen Angaben wird nun die Baustraße hergestellt. Anfang Juni sollen die großen Filteranlagen, die inzwischen geliefert wurden, eingebaut werden. Zudem begännen die Arbeiten am Rohbau für das Personalgebäude, in dem auch die Elektrik für die Badewassertechnik untergebracht werden soll. „Damit nicht wieder die Probleme auftreten, wie wir sie in der Vergangenheit hatten.“ Damit meint Job die Zeit als Elektrik und Pumpen in einem Gebäude untergebracht waren.

Im vergangenen Jahr kam es binnen weniger Wochen zu zwei Wasserrohrbrüchen mit großen Überschwemmungen, was zum Ausfall der Elektrik und in der Folge zur Schließung des Schwimmparks Bellheim führte, das seit Jahren abschnittsweise saniert wird.

Nachdem in Folge der Schäden, Preisexplosion und Lieferkettenprobleme das Bad schon im vergangenen Jahr nicht öffnen konnte, wurde im Frühjahr mitgeteilt, dass auch die aktuelle Badesaison ins Wasser fallen wird. Geplant ist, im Frühsommer kommenden Jahres das Freibad wieder zu eröffnen.

Laut Job will sich der Verbandsgemeinderat am 28. Juni im Schwimmbad treffen, um sich vor Ort ein Bild vom Baufortschritt zu machen.