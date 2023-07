Baumaschinen künden davon, dass im seit vergangenem Jahr geschlossenen Freibad gearbeitet wird.

Seit einigen Tagen herrscht reger Betrieb im und um den seit vergangenem Jahr geschlossenen Schwimmpark Bellheim. Teilweise schweres Baugerät ist angerückt, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass das Freibad im kommenden Jahr wieder geöffnet werden kann. Mehrere Erd- und Sandhaufen vor dem Schwimmbad künden ebenfalls von der Bautätigkeit. Aktuell sei man dabei, die Badewassertechnik einzubauen. Die vor Wochen angelieferten Filter sind inzwischen eingesetzt, sagte Verbandsbürgermeister Gerald Job auf Anfrage der RHEINPFALZ. Am Schwallwasserbehälter werde ein kleiner Raum gebaut, der tiefer liegen müsse und die Pumpen aufnehmen soll. Auf diesem Keller soll ein Personalgebäude errichtet werden. „Ich hätte das gern zwei Monate früher gehabt“, sagte Job und verweist auf Lieferschwierigkeiten bei der Technik und die Lage im Bausektor. Die Aufträge für Heizung und Sanitär sollen nun ausgeschrieben werden, für die Elektrik sei das bereits geschehen. Badewassertechnik und Elektrik sollen räumlich getrennt untergebracht werden, damit es nicht wieder zu Problemen wie in der Vergangenheit kommt, sagte Job in einem früheren Gespräch.

Außerhalb des Geländes zieht sich parallel zum Spiegelbach ein Graben. Dieser soll die Hauptwasserleitung und die Elektrik aufnehmen, sagte Job, der nach eigenen Angaben jede Woche ein, zwei Mal die Baustelle besucht, um sich über den Baufortschritt zu informieren. An der in die Jahre gekommenen Hauptwasserleitung war es in der Vergangenheit zu Brüchen gekommen, weshalb sie nun erneuert wird. Der ans Schwimmbad angrenzende Tennisverein und die danebenstehende inzwischen gemeindeeigene Tennishalle sollen separate Anschlüsse erhalten, damit sie für den Fall von Schäden im Schwimmbad nicht wieder mitbetroffen sind.

Nach Jobs Aussage ist das Schwimmbad-Gelände nun eine Dauerbaustelle. Wenn die Witterung es zulässt, soll den Winter über durchgearbeitet werden. Job hofft, dass bis Mai kommenden Jahres, also zum Beginn der Badesaison der Schwimmpark wieder geöffnet werden kann. Das wäre auch insofern von Vorteil, weil Bellheim 2024 sein 1250. Ortsjubiläum feiert.

Zur Schließung des Freibades kam es im Frühjahr vergangenen Jahres nach zwei sich kurz hintereinander ereignenden Wasserrohrbrüchen im Bad, welche die Elektrik außer Betrieb setzten. Weil infolge der Corona-Pandemie- und des Ukraine-Kriegs die Preise explodierten, Lieferketten rissen, Material nicht zur Verfügung stand, konnte das Freibad nach Einschätzung von Fachleuten und der Politik nicht eröffnet werden. Im Frühjahr dieses Jahres wurde mitgeteilt, dass auch diese Badesaison ins Wasser fällt. Das Schwimmbad wird seit Jahren mit Millionenaufwand saniert und renoviert. Unter anderem wurden die neue Riesenrutsche installiert, Badebecken, die Umkleiden und der Schwimmbadeingang erneuert beziehungsweise modernisiert.