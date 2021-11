Die Ehrenbürgerin Schwester Miguela feiert am Dienstag ihren 85. Geburtstag. Die Ordensschwester der Dominikanerinnen wirkte fast 50 Jahre lang in Akwatia in Ghana, wo sie mit Mitschwestern viele Projekte anstieß, die den Menschen bis heute Hilfe zur Selbsthilfe bieten.

Unter den Projekten waren ein Basisgesundheitsdienst, Brunnen- und Toilettenbau, die Unterstützung von Schülern und Studierenden, Bau und Unterhalt eines Krankenhauses sowie der Aufbau einer Ziegelproduktion. Viele Menschen aus Leimersheim und der Region spendeten, um die Arbeit der Dominikanerinnen zu unterstützen. Auch der Hungermarsch unterstützt die Projekte.

Seit ihrer Rückkehr aus Afrika lebt Schwester Miguela im Mutterhaus der Dominikanerinnen in Speyer. Sie habe fast täglich per E-Mail und telefonisch Kontakt zu ihren ehemaligen Mitarbeitern, die die Projekte weiterführen, erzählt Schwester Miguela. Besonders gefreut habe sie, dass vor wenigen Tagen ein ehemaliger politischer Gefangener angerufen hat, den sie bei ihrer Arbeit im Gefängnis kennengelernt hat. Auch der Gefängnischef habe sich telefonisch nach ihrem Befinden erkundigt. Von ihm habe sie damals ohne großes Bitten alles bekommen, was sie für die Hilfe für die Gefangenen benötigte, berichtet Schwester Miguela.

Schwester Miguela erhielt 2001 das Bundesverdienstkreuz und wurde im gleichen Jahr Ehrenbürgerin ihrer Heimatgemeinde. 2008 wurde sie mit dem päpstlichen Verdienstkreuz „Pro Ecclesia et Pontifice“, 2009 mit dem Okyeman Kanea Award, der höchsten Auszeichnung des Königreichs Akyen in Ghana und ein Jahr später mit dem Millennium Excellence Award, der höchsten Ehrung Ghanas ausgezeichnet. Außerdem wurde sie Ehrenhäuptling von Boadua (1999) und der größten Stadt des Landes, Kumasi (2011). Es gehe ihr „dem Alter entsprechend so weit gut“, sagt Schwester Miguela.