Nachdem alle Bauplätze im Neubaugebiet Süd E bebaut sind, soll jetzt der Endausbau des Schwester-Katharina-Wegs erfolgen. Dies beschloss der Gemeinderat einstimmig.

In den Jahren 2016 und 2017 wurden im neuen Baugebiet die Erschließungsarbeiten für Kanal, Wasser, Fernwärme und Telekommunikationsleitungen sowie der Straßenbau ausgeführt, wobei die Straße als Baustraße angelegt wurde. Früher stand hier ein Blockheizkraftwerk, das aber durch die Errichtung der neuen Heizzentrale nicht mehr benötigt und daher abgerissen wurde. Auf dessen Fläche und der dahinter liegenden Grünfläche sind 15 neue Bauplätze entstanden. Die Straße, die nach der Ehrenbürgerin Schwester Katharina benannt wurde, ist eine 145 Meter lange Sackgasse, an deren Ende sich ein Wendehammer und sechs Stellplätze befinden. Die Fahrbahndecke wird als niveaugleicher Ausbau in Pflasterbauweise erfolgen, es entsteht ein verkehrsberuhigter Bereich.

Der Gemeinderat entschied sich für einen Muschelkalk-Mix für die Verkehrsfläche, in Grau für die Wasserablaufrinne in der Fahrbahnmitte und in Anthrazit für die Stellplätze. Die Pflasterdecke wird auf der vorhandenen Asphaltdeckschicht der Baustraße eingebaut, die Arbeiten sollen zwischen September 2020 und März 2021 erledigt werden.