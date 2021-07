Vor einer Woche war ein 67-jährige Radfahrer beim Abbiegen in den Gegenverkehr geraten und mit einem 19-jährigen Pedelec-Fahrer kollidiert. Der Ältere wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er am 29. Juli seinen Verletzungen erlag, wie Krankenhaus und Polizei mitteilen.