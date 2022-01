Schwere Verletzungen erlitt am frühen Freitagmorgen ein 26-jähriger Radfahrer in Grötzingen, nachdem er von einem Pkw geschnitten wurde. Der junge Mann radelte auf der Niddastraße, als ihn ein bislang unbekannter Pkw schnitt. Aufgrund des gefährlichen Manövers stürzte der Radler und wurde schwer verletzt. Hinweise bitte an 0721 944840.