Insgesamt 2,648 Millionen Euro will die Gemeinde Schwegenheim 2024 und 2025 in wichtige Vorhaben investieren – und muss deshalb voraussichtlich 1,4 Millionen Euro neue Schulden machen. Ein Projekt spült Geld in die Kasse und kommt auch einigen Bürgern zugute.

Um die ärztliche Versorgung und damit auch die Apotheke zukünftig zu sichern, hat die Gemeinde im Dezember zwei Immobilien erworben: das Gebäude in der Hauptstraße 88, in dem sich