Die Stadt Karlsruhe ist vom 14. bis 22. Januar auf der CMT in Stuttgart dabei. Auf der Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit wird das umfangreiche touristische Programm der Fächerstadt gezeigt, wie es in einer Mitteilung heißt. Am Gemeinschaftsstand mit dem Nordschwarzwald und Pforzheim können sich die Besucher informieren. Ein Schwerpunkt liegt auf Kulinarik, weshalb es am CMT-Stand Tipps von der Sterneküche bis hin zu Infos über Streetfood gibt. Dazu gehören auch kulinarischen Stadtrundgänge, die Karlsruher Braugeschichte(n) und der neue „Vegan Pass Karlsruhe“ an.