Seit Montag ist die B 9 zwischen den beiden Anschlussstellen Germersheim Süd und Germersheim Mitte in Fahrtrichtung Speyer aufgrund von Asphaltarbeiten für eine Fahrbahnerneuerung gesperrt. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, gibt es zu den Stoßzeiten während des Berufsverkehrs Staus durch den Wechsel auf eine Fahrspur von jeweils über einem Kilometer Länge in beide Fahrtrichtungen. In diesem Zusammenhang hat es einen schweren Unfall am Dienstagmorgen auf der B9 bei der Anschlussstelle Bellheim Nord gegeben. Ein 79-jähriger Autofahrer befuhr die Bundesstraße in Richtung Speyer. Dabei übersah er, dass sich der Verkehr an der neu eingerichteten Baustelle staute. Er kollidierte im Stauende mit einem stehenden LKW. Mit schweren Verletzungen wurde er durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Die B9 wurde für die Unfallaufnahme insgesamt 1,5 Stunden gesperrt.

Für die Baustelle wird der Verkehr von Karlsruhe kommend nach Speyer auf die Gegenfahrbahn geleitet. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit. Der dadurch entstehende Begegnungsverkehr wird mittels Schutzeinrichtung entsprechend gesichert. Die Abfahrt von der B 9 nach Germersheim Süd bleibt weiterhin befahrbar. Parallel zu den Arbeiten wird die Auf- und Abfahrt bei Germersheim Mitte in Richtung Speyer saniert. Eine entsprechende Umleitung für die Auffahrt B 9 bei Germersheim Süd sowie Germersheim Mitte wird eingerichtet. Die Umleitung erfolgt durch Germersheim zur Anschlussstelle Germersheim Nord. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte Dezember andauern.