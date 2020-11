Wieder ein schwerer Unfall mit Bezug zur Baustelle auf der B9: Am Sonntagmorgen wurde ein 32-jähriger Kraftradfahrer im Baustellenbereich in Höhe der Ausfahrt Germersheim-Süd lebensgefährlich verletzt.

Der 32-jährige Kraftradfahrer war gegen 3.30 Uhr auf der B 9 in nördlicher Richtung unterwegs und fuhr am Anfang des Baustellenbereichs, in dem die Fahrbahn auf eine Spur verengt wird, aus bisher unbekannter Ursache frontal auf eine Warnbake. Hierdurch kam der Kraftradfahrer ins Schleudern und kam auf der linken Fahrspur zum Liegen.

Aufgrund der schweren Verletzungen wurde der 32-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Kraftrad wurde sichergestellt und dem Kraftradfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Bei weiteren Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der 32-Jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und dass das Kennzeichen gestohlen war. Zur Ausleuchtung der Unfallstelle wurde die Feuerwehr hinzugezogen und die Ausfahrt musste für zwei Stunden komplett gesperrt werden.