Zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten kam es am Montagmittag im Wattkopftunnel in Ettlingen (Landkreis Karlsruhe). Nach derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei war ein Mercedes-Fahrer gegen 14.30 Uhr mit Fahrzeug auf der Landesstraße 562 von Ettlingen kommend in Richtung Albtal unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er im Wattkopftunnel in einer leichten Kurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegen kommenden Van. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Van gegen die Tunnelwand geschleudert. Anschließend kollidierte der Mercedes frontal mit einem entgegenkommenden Seat. Dabei wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt,

Die Seat-Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt offenbar schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallverursacher sowie der Fahrer des Vans wurden ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge wurde der Tunnel zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an den Fahrzeugen sowie der Tunnelwand kann laut Polizei derzeit noch nicht beziffert werden.