Die einen nehmen ihn mit, die anderen lassen ihn für die Allgemeinheit liegen. Die Rede ist von Hundekot.

Wieder einmal beschwerte sich ein Bürger, diesmal in der Sitzung des Ortsgemeinderates Steinweiler, dass vermehrt solche im Umgangssprachgebrauch gerne als Tretminen bezeichnete Hinterlassenschaften auf der Straße liegen, wenn er sein Kind in den Kindergarten bringe. Bei Gesprächen mit Hundebesitzern habe er festgestellt, dass diesen der Weg bis nach Hause mit einer Tüte Hundekot in der Hand zu weit sei. Nur deshalb ließen sie ihn eben lieber gleich liegen.

So kam es dann, dass der Bürger die Ratsmitglieder fragte, ob nicht Hundetoiletten, also Mülleimer für Hundekot, aufgestellt werden könnten. Schließlich sei das in vielen Gemeinden bereits erfolgt und man befreie die Hundebesitzer schneller von ihrer ach so unangenehmen Last. Vielleicht würde das ja helfen.

Bei Hundetoiletten sei allerdings auch die Frage erlaubt: „Wer soll die Hundetoiletten reinigen?“ Diese unangenehme Aufgabe würde dem Gemeindearbeiter zufallen und der müsste dann auch noch den Müll trennen. Denn die Hundetoilette – eigentlich ein Mülleimer – werde bestimmt für alles benutzt. Eine Entscheidung ist nicht gefallen. Doch sei der Hinweis angebracht, dass der Hundekot auf jeden Fall entsorgt werden muss.

In Rheinland-Pfalz kostet das Liegenlassen des Hundekots im öffentlichen Raum zwischen 10 und 25 Euro – im Bundesvergleich recht günstig. Denn in direkter Nachbarschaft über den Rhein kostet das gleiche Vergehen für den Halter von 25 bis 150 Euro. Ob dabei die Größe der Hinterlassenschaft eine Rolle spielt ist nicht bekannt.