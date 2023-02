Der Fahrradfahrer, der am Sonntagvormittag in der Fortmühlstraße in Bellheim gestürzt ist, ist verstorben. Wie die Polizei mitteilt, erlag der 76-Jährige am Dienstag seinen schweren Kopfverletzungen. Der Mann war ohne Fremdeinwirkung gestürzt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern weiter an, teilt die Polizei mit.