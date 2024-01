Ein Schwelbrand in einer Zwischendecke eines Hauses in der Elisabethenstraße sorgte am Mittwochabend für einen größeren Feuerwehreinsatz. Die Decke musste großflächig geöffnet werden, teilte der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehren Wörth, Steffen Reidt, mit. Ebenfalls im Einsatz: Rettungsdienst und Schornsteinfeger. Verletzt wurde niemand. Während des Einsatzes, der gegen 19 Uhr begann, war Rauch zu sehen, der aus dem Erdgeschoss quoll. Mehrere Feuerwehr-Trupps unter Atemschutz waren im Einsatz.