Zu keinem Personenschaden, dafür zu Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro kam es bei einem Dachstuhlbrand am Montagnachmittag gegen 16 Uhr in Hagenbach in der Friedenstraße (wir berichteten online aktuell). Laut Feuerwehr war die Dämmung unter dem Dach eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Die Kriminalpolizei in Landau ergänzte am Dienstag, dass es bei Schweißarbeiten des Hausbesitzers am Dach zu Funkenflug kam, der einen Glimmbrand auslöste. Das Feuer hatte die Feuerwehr am frühen Abend unter Kontrolle. Um weitere Glutnester abzulöschen, wurde das Dach in der Folge großflächig geöffnet. Gegen 19.20 Uhr war der Einsatz beendet. Zum Schutz vor der Witterung wurde das Dach abgedeckt. Da nur der Dachstuhl beschädigt wurde, kann die Familie ihr Haus weiter bewohnen, so die Polizei. Die Friedenstraße war während der Löscharbeiten zwischen dem Abzweig Habsburgerallee und Aral-Tankstelle gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Hagenbach sowie der Stadt Wörth mit insgesamt rund 60 Leuten, hinzu kamen Kräfte des Roten Kreuzes, des Technischen Hilfswerks und der Polizei.