Großeinsatz am Mittwochmittag in Forst im Landkreis Karlsruhe: Gegen 11.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Forster Lußhardtschule gerufen. Dort war es zu einem Gefahrgutunfall gekommen. Ein Schlauch der Zuführung von Schwefelsäure im dortigen Schwimmbadkeller war undicht und mehrere Liter Schwefelsäure traten aus. Der 50-jährige Hausmeister, welcher vor Ort beim Kontrollgang den Austritt bemerkte, konnte sicherstellen, dass keine weitere Schwefelsäure mehr austrat. Er atmete jedoch kurzzeitig giftige Gase ein und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Hierzu war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Forster Feuerwehr und des Gefahrgutzuges des Landkreises Karlsruhe rückte an, um den Gefahrstoffaustritt zu beseitigen. Dank der Schulferien waren keine weiteren Personen betroffen.