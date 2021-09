Ein 55-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 35 in Forst, Fahrtrichtung Bruchsal, leicht verletzt. Der Unfall geschah durch einen Fahrstreifenwechsel eines bislang unbekannten Autofahrers. Der Motorradfahrer fuhr gegen 7.20 Uhr auf der linken der beiden Fahrspuren der B35 aus Forst kommend in Richtung Bruchsal. Der Autofahrer fuhr wohl auf der rechten Fahrspur leicht versetzt vor ihm. Nach Angaben des Motorradfahrers scherte das Auto plötzlich nach links aus. Deshalb musste der 55-Jährige wohl eine Vollbremsung machen, und stürzte. Er zog sich leichtere Verletzungen zu, sein Motorrad wurde beschädigt. Es kam zu keiner Berührung mit dem Pkw. Der Autofahrer fuhr weiter Richtung Bruchsal. Diesen sucht nun die Polizei. Es handelt sich um einen schwarzen SUV, Näheres nicht bekannt. Eventuell könnte es sich um einen Peugeot handeln. Zeugen können sich mit dem Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251 7260, in Verbindung setzen.