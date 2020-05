Ein Wegweiser wurde Opfer des Ausweichmanövers eines Autofahrers am Montagnachmittag in Wörth. Der Fahrer war auf der Bahnhofstraße in Richtung Maximiliansau unterwegs, um am Kreisverkehrsplatz bei der JET-Tankstelle in die Straße am Kühgrunddamm abzubiegen. Ein aus Richtung Maximilianstraße entgegenkommendes Auto, vermutlich ein schwarzer Opel, missachtete an der Einfahrt in den Kreisel die Vorfahrt, das Ausweichmanöver wurde nötig. Dabei geriet der Fahrer mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und beschädige eine Richtungstafel, die aus dem Boden gerissen wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Fahrer des schwarzen Opel flüchtete in Richtung Wörth. Hinweise zu dem Fahrzeug, oder dem Fahrer werden an die Polizeiinspektion Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de erbeten.