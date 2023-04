Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit vielen Jahren ist der gebürtige Maximiliansauer Andreas Schneider Ski-Lehrer. Vor zwei Jahren begann er damit, Menschen mit Behinderung im Skifahren auszubilden. Nicht nur Vertrauen spielt eine Rolle.

Das Skifahren ist eine Leidenschaft von Andreas Schneider. Nicht nur im nahen Schwarzwald oder in den Alpen, auch am Lake Tahoe in Nevada ist er schon die Pisten hinabgefahren. Bereits im Jahr 2010 machte der