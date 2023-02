Mitarbeiter des Hauptzollamts Karlsruhe prüften am vergangenen Donnerstag eine Baustelle in einer kleineren Ortschaft im südlichen Rhein-Neckar-Keis. Es lag der Verdacht der Schwarzarbeit vor. Die Kontrolleure trafen insgesamt sieben Personen brasilianischer Herkunft und eine weitere Person an, die keinen gültigen Aufenthaltstitel, der das Arbeiten gestattet, besaßen. Gegen alle werden nun Strafverfahren eingeleitet. Auch gegen den portugiesischen Arbeitgeber wird wegen Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und der Arbeitsaufnahme ohne erforderlichen Aufenthaltstitel ermittelt.