Auch am Montag war es noch ziemlich warm. Ein Bauarbeiter, der zur Verlegung der Glasfaserkabel vor Ort in Neuburg war, erlitt gegen 15 Uhr einen Schwächeanfall und kippte auf der Stelle um, teilte die Polizei Wörth auf Anfrage mit. Dabei fiel der Bauarbeiter in einen Graben.

Die Freiwillige Feuerwehr rückte aus, um den Mann zu bergen. Zum Einsatz kam dabei auch ein sogenanntes Spineboard, ein Hilfsmittel zur Rettung von Menschen, bei denen eine Verletzung der Wirbelsäule vermutet wird. Nach der Rettung wurde der Patient an den Rettungsdienst übergeben.