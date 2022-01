Das Soforthilfeprogramm „Schutzschild für Vereine in Not“ ist coronabedingt bis zum 30. Juni 2022 verlängert worden. Das teilte die Landtagsabgeordnete Katrin Rehak-Nitsche (SPD) mit. Der Schutzschild eröffne die Möglichkeit für Soforthilfen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Umgesetzt werde die Förderung durch unterschiedliche Stellen. Der Landessportbund und die regionalen Sportbünde seien für die Sportvereine zuständig, die Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur für die Kulturvereine und die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Rheinland-Pfalz für alle anderen Vereine. Mit der Verlängerung können laut Rehak-Nitsche Vereine, die durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Liquiditätsprobleme geraten, auch in diesem Jahr bis zu 12.000 Euro Soforthilfe erhalten. Die aktualisierte Förderrichtlinie ist unter folgender Adresse abrufbar: https://wir-tun-was.rlp.de/fileadmin/wirtunwas/Service/corona/Foerderrichtlinie_Soforthilfe_Vereine.pdf, häufige Fragen werden unter https://wir-tun-was.rlp.de/fileadmin/wirtunwas/Service/corona/FAQ_Soforthilfe_Vereine.pdf beantwortet.