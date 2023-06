Das Hauptgebäude des Seniorenheims der Braun’schen Stiftung verfügt jetzt über ein sogenanntes „Schutzengelsystem“ für Bewohnerinnen und Bewohner mit „Hinlauftendenzen“. Die Sicherheit wird dadurch erhöht.

Ermöglicht wurde die Anschaffung des „Schutzengelsystems“ durch verschiedene Spenden, unter anderem des Fördervereins der Stiftung in Höhe von 5000 Euro, der Jagdgenossenschaft in Höhe von 2200 Euro sowie einer großzügigen finanziellen Unterstützung einer Rülzheimer Familie. Insgesamt kostete die Anschaffung einen fünfstelligen Betrag.

Im Stifterbau gibt es bereits diesen Schutzmechanismus. Er dient dazu, die Bewohnerinnen und Bewohner mit „Hinlauftendenzen“, meist demente Personen, davor zu bewahren, die Einrichtung zu verlassen und sich dabei zu verlaufen. Der „Schutzengel“ besteht aus einem Armband, das beim Verlassen des Heims ein Signal an die Pflegekräfte sendet. Das Seniorenheim sei generell keine sogenannte „behütete Einrichtung“ und damit für Bewohnerinnen und Bewohner mit der Tendenz wegzulaufen und sich zu verirren nur bedingt geeignet, so Einrichtungsleiterin Sabrina Braun. Mit betroffenen Senioren werde im Falle einer „Hinlauftendenz“ anschließend ein Spaziergang gemacht, um dem Bewegungsdrang Rechnung zu tragen. Das Stift als Senioren-, Wohn- und Pflegeheim sei für die Verbandsgemeinde eine große Bedeutung, betonte der Vorsitzende des Fördervereins, Rudi Jud. Der Förderverein unterstütze die Einrichtung insbesondere dann, wenn es darum gehe, den Komfort und die Sicherheit für die Bewohnerinnen und Bewohner zu verbessern. Die Jagdgenossenschaft unterstützt das Seniorenheim schon seit Jahren, so deren Vorsitzender Hubert Dudenhöffer. Dank kam auch vom Geschäftsführer der Stiftung, Walter Hoffmann.