Ärzte und Pflegekräfte gelten als die wahren Helden der Pandemie. Deshalb muss bei der Verteilung der Impfdosen nachgebessert werden.

Das „Personal mit besonders hohem Ansteckungsrisiko in medizinischen Einrichtungen“ gehört laut rheinland-pfälzischem Landesgesundheitsministerium zu der Gruppe, die als erstes gegen eine Infektion mit dem Coronavirus geimpft werden soll. Soweit die Theorie.

In der Praxis werden zunächst Bewohner und Personal in Pflegeheimen geimpft, danach die Über-80-Jährigen, sowie vereinzelt Rettungskräfte. Ärzte und medizinisches Personal in Kliniken müssen jedoch – je nach Standort und Größe des Krankenhauses – weiter auf ihren Impftermin warten.

Diese Reihenfolge innerhalb der Gruppe mit der ersten Priorität ist nicht zu vermitteln. Schon gar nicht den Menschen, die seit fast einem Jahr an der Corona-Front stehen. Tagtäglich erleben Hausärzte sowie Ärzte und Pflegekräfte in den Kliniken, wie Patienten schwerst an Covid-19 erkranken, manchmal sogar daran sterben.

Oft sind sie die einzigen Menschen, die noch eine Hand halten und in den letzten Momenten beistehen dürfen. Trotz Vollschutzes gehen sie dabei stets ein Risiko ein. Damit gefährden sie sich selbst, ihre Kollegen, ihre Familien und nicht zuletzt alle anderen Patienten in der Klinik. Dieses Risiko könnte mit einer Impfung zumindest deutlich reduziert werden.

Es ist müßig, zum jetzigen Zeitpunkt über vergangene Impfstoffbestellungen zu diskutieren. Doch bei der Verteilung des wertvollen Gutes innerhalb einer Prioritätengruppe kann jederzeit nachgesteuert werden. Das ist die Gesellschaft den wahren Helden der Pandemie schuldig.